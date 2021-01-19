Нагадаємо, Легія переграла Динамо з рахунком 2:0. Обидва м'ячі влетіли у ворота київської команди ще до перерви. Це був перший матч для "біло-синіх" на зборах в ОАЕ і дебютний у 2021 році.

"Цей контрольний матч ми сприймали, як тренування. Хлопці працюють на фоні навантажень, у режимі дворазових занять. Було видно, що їм не вистачало свіжості – це нормально. Йде робочий процес. Що стосується самої гри, в цілому, суперник нас випереджав у русі, мобільності, вони були свіжішими і краще грали в пас. На жаль, ми припускалися багатьох помилок при грі і без м'яча, і з ним, не доводили атаки до логічного завершення.

Динамо – Легія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні був зроблений акцент на організацію гри в обороні, моментами ми виглядали непогано, але індивідуальні помилки і порушення принципів гри, про які говорив головний тренер, призвело до того, що ми пропустили два м'ячі. Вважаю, ми за правилами забили свій м'яч, але судді не зарахували. Були у нас моменти і у другому таймі, які ми могли реалізувати, і тоді все склалося б по-іншому. Забитий м'яч, як і пропущений, одразу змінює всю розстановку на полі, зокрема, психологічно.

У другому таймі ми виглядали краще, хлопці були більш агресивні в роботі і з м'ячем, і без м'яча, створювали моменти, але, на жаль, не забили. Загальну оцінку дасть Мірча Луческу після перегляду і аналізу гри. Це наш перший контрольний поєдинок, тому робити глобальні висновки ще рано", – цитує Караса офіційний сайт київського клубу.

Наступний матч Динамо проведе вже 21 січня. Суперником стане чемпіон Білорусі – солігорський Шахтар.

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