Поєдинок 10-го туру Прем'єр-ліги між Динамо і Кривбасом відбудеться у Львові.

Гра між командами Мірчі Луческу та Юрія Вернидуба пройде на Арені Львів. Початок – 30 жовтня о 17:00, повідомив офіційний сайт київського клубу.

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У четвер, 27 жовтня, Динамо зіграє з АЕК Ларнака поєдинок Ліги Європи на Кіпрі, в якому українську команду влаштує тільки перемога. Зазвичай після єврокубкових матчів кияни грають домашні поєдинки УПЛ саме у Львові. Відповідно, "біло-сині" вирішили нічого не змінювати.

Наразі Динамо посідає 8 місце в УПЛ, набравши 10 очок. Кривбас лише в минулому турі здобув свою першу перемогу, здолавши Інгулець. У команди Юрія Вернидуба 6 балів і 13 позиція турнірної таблиці.

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