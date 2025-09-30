УЄФА оприлюднив імена арбітрів, які працюватимуть на матчі між українською та англійською командами.

Поєдинок між Динамо та Крістал Пелас обслуговуватиме бригада арбітрів з Бельгії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Головним рефері стане 43-річний Лотхар Ндхонт. Його асистентами будуть Ромен Девіллерс і Ніко Клаес. Функції четвертого судді виконуватиме Веслі де Кремер. За ВАР відповідатимуть Ян Ботерберг та Натан Вербоом.

Нагадаємо, Динамо та Крістал Пелас зустрінуться у рамках першого туру основного етапу Ліги конференцій. Гра відбудеться у польському Любліні на стадіоні Арена Люблін у четвер, 2 жовтня. Початок гри – о 19:45 за київським часом.

