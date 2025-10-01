– На цю мить у вашої команди є певні проблеми з обороною. Чи вплине це на вашу стратегію, адже ваш суперник 18 матчів не програє?

– Ми прекрасно розуміємо, проти якої команди гратимемо, в якій лізі виступає Крістал Пелас, у якому стані перебуває ця команда, її підйом та її досягнення останнього відрізка часу.

Ми провели багато часу, аналізуючи дії Крістал Пелас, бачимо і прекрасну організацію, і дисципліну, і швидкі атаки, і дуже небезпечні стандартні положення. Останні наші тренування були спрямовані на те, щоб максимально якісно бути готовими протистояти суперникові як на окремих ділянках полях, так і в обороні, і в середній лінії, і в атаці.

– Ваша команда останнім часом стала краще діє під час стандартних положень. Це наслідок роботи польського тренера, якого ви нещодавно запросили до свого штабу?

– Відповім коротко: саме для цього запросили фахівця, який працюватиме в команді зі стандартними положеннями.

– Чи є якась пріоритетність у турнірів, в яких ви берете участь? Чи можна очікувати на певну ротацію складу?

– Коли ми перебуваємо в такому дуже насиченому графіку, ми повинні проводити ротацію, ми не можемо без цього обійтися. Це важливо: і щоб гравці розуміли свою важливість, і щоб когось не "загнати" і тим самим зменшити його ефективність. Тож ротація буде, але вона не впливатиме на наші стратегічні плани: у кожному матчі ми гратимемо максимально, перед командою завжди стояли, стоять і стоятимуть завдання перемагати в кожному матчі.

– Яка кадрова ситуація в команді перед завтрашнім матчем?

– На жаль, на всіх гравців розраховувати ми не можемо. Ті хлопці, які були відсутні в матчі з Карпатами, продовжують відновлюватися і це є для нас певною проблемою.

– Ліга конференцій – новий турнір для Динамо. Основний етап закінчиться в грудні, січневих матчів, як це було в Лізі Європи минулого сезону, не буде. У зв’язку з цим чи вибудувана вами стратегія на міжсезонну підготовку взимку?

– Безумовно, ми повинні дивитися в майбутнє, але все, про що ви сказали, не має жодного стосунку до завтрашнього матчу.

– Наскільки вашій команді вдалося забути невдачу в матчі з Карпатами?

– Кожну гру треба розглядати з урахуванням подій, які відбувалися на футбольному полі. Якщо дивитися на саму гру з Карпатами, абстрагувавшись від окремих моментів, то якщо за рахунку 0:2 ми закінчили матч із результатом 3:3, то це можна вважати гарним підсумком, але якщо за рахунку 3:2 ми могли забити й четвертий, і п’ятий м’яч, але зіграли 3:3, то це, звісно, не додає позитивних емоцій. Тим більше, що ми вже втретє поспіль втрачаємо перемогу на останніх хвилинах матчів.

Ми про це все з командою говорили. Безумовно, гравці відчувають тиск, але для такої команди, як київське Динамо, це нормально, і це невід’ємна частина кожного гравця, який виступає на такому рівні й в такій команді. Безумовно, ми повинні швидко проходити як болючі поразки, болючі нічиї, так і перемоги. Але ми розуміємо: якщо боляче, то це добре, тому що я ніколи не бачив, щоб людина ставала сильнішою, коли в неї все добре, коли вона лише перемагає. Саме через такі болючі моменти загартовується характер, спортсмен і взагалі людина стає сильнішою. Хтось на це здатен, хтось – ні.

– УПЛ і АПЛ – як два різні види спорту. Наскільки ваша команда готова до переходу на цей рівень?

– Безумовно, Крістал Пелас в АПЛ майже кожну другу гру проводитиме в єврокубках. Це може бути Ліга чемпіонів, Ліга Європи чи Ліга конференцій: Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Арсенал, Ньюаксл... Можна й інші команди перераховувати. Це, звісно, додає шарму АПЛ, це найкраща ліга у світі. Ми це прекрасно розуміємо й акцентували на цьому. Щоб грати з такими командами треба бути готовими на 100%, але при цьому ще й треба реалізувати свою готовність, а це вже залежить від психологічного і фізичного стану футболістів. Ми це прекрасно розуміємо і про це теж ішлося.

Насамкінець хочу сказати, що сьогодні – День захисника. Футбол в Україні зараз існує завдяки ЗСУ, нашим захисникам і захисницям, які обороняють країну від агресора, що прийшов з Росії. Ми вдячні Великій Британії за ту допомогу, яку вона надає нашій країні. Ми це дуже цінуємо і відчуваємо цю підтримку. Спасибі нашим захисникам, захисницям! Всім тихого, спокійного, мирного неба і всім нам, безумовно, Перемоги!" – сказав Шовковський на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо і Крістал Пелас відбудеться у четвер, 2 жовтня, у польському місті Люблін на стадіоні Арена Люблін і розпочнеться о 19:45 за київським часом.

