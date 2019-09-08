Динамо – Кристал: онлайн-трансляція матчу – команда Михайличенка зіграє на фоні напруженої атмосфери у клубі

Київське Динамо проекзаменує херсонський Кристал сьогодні, 8 вересня. Дивіться онлайн-трансляцію товариського матчу в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Кристал стартує о 17:00. Михайличенко дебютував у київському клубі, двічі зігравши внічию в УПЛ. Пішли чутки про незадоволення гравців Динамо тактикою і тренуваннями, які підбирає новий тренерський штаб. Суперником киян став клуб, що посідає перше місце у Другій лізі – третьому за класом дивізіоні чемпіонату України. Херсонці виграли 6 матчів сезону, одного разу зіграли внічию. Утім, Кристал вилетів з Кубка, поступившись друголіговому Діназу в серії пенальті. Відзначимо, що Динамо не може розраховувати на гравців збірних. Матч відбудеться на навчально-тренувальній базі киян у Конча-Заспі.

Конфлікт гравців Динамо і Михайличенка після двох поспіль невдач – нові подробиці

Динамо – Кристал: онлайн-трансляція матчу 8 вересня 2019