Динамо – Копенгаген: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився враженнями від матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена (1:1).

"Звичайно, мене не повністю влаштовувала гра команди, але в такий матч важко було увійти. Мені здавалося, що ті футболісти, які вийшли з перших хвилин, могли виконати поставлені завдання. Тому й провів лише одну заміну.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Не вийшло конструктивно зіграти в атаці. Копенгаген зумів нав’язати свій футбол, а нам не вистачило швидкості та комбінаційної гри, щоб перевершити суперника. Ми знали, що гра відбуватиметься за таким сценарієм, але програли багато боротьби, верхових єдиноборств.

З Копенгагеном треба грати швидко не лише з м’ячем, але й без нього. А в нас другий елемент просідав. Як наслідок, Динамо не здобуло позитивний результат.

Швидкий гол вплинув на матч, він поставив нас у незручну позицію, створив дискомфорт. Однак я не можу сказати, що команда розгубилася. Ми старалися, комбінували, але дуже багато запланованого не вийшло реалізувати.

Хто більше заслужив перемогу? Мені здається, що в нас моменти були гостріші, хоч їх і було небагато. Звичайно, ми скоріше втратили два очки, ніж набрали одне. Грали на перемогу, але здобули нічию. Замість великого кроку зробили маленький крок вперед.

Буяльський на передматчевому тренуванні отримав пошкодження. Наскільки воно серйозне – невідомо. Сподіваємося, що він незабаром повернеться у склад", – сказав Михайличенко після гри.

Нагадаємо, Динамо та Копенгаген очолюють таблицю групи В – в обох команд по п'ять очок.

Динамо не здолало Копенгаген у провальному матчі Ліги Європи