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Динамо – Копенгаген: матч Ліги Європи встановив глядацький рекорд на ТК Футбол 1/2 за 2019 рік

18:06 647 Читать на русском
Динамо – Копенгаген: матч Ліги Європи встановив глядацький рекорд на ТК Футбол 1/2 за 2019 рік
Динамо – Копенгаген / Фото ФК Динамо

Поєдинок між Динамо та Копенгагеном не був видовищним, але глядачів це не відлякало.

53’ Артем Шабанов
 
Піерос Сотіріу 2’
2’ Піерос Сотіріу
53’ Артем Шабанов

Поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги Європи Динамо – Копенгаген (1:1) встановив глядацький рекорд за поточний рік на телеканалах Футбол 1/2.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – відео голів і огляд матчу

За аудиторією чоловіки 18+, в містах з населенням 50 тисяч+ частка прямої трансляції матчу склала 21,13%, що є найвищим показником на телеканалах Футбол 1/2 в 2019 році, повідомляє офіційний сайт транслятора.

Нагадаємо, Динамо перебуває на другій сходинці групи В в ЛЄ, поступаючись Копенгагену за додатковими показниками.

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Теги
Ліга Європи Рекорди Футбол 1 Футбол 2 Динамо - Копенгаген Динамо Динамо
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