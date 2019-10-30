Динамо – Копенгаген: матч Ліги Європи встановив глядацький рекорд на ТК Футбол 1/2 за 2019 рік

Кубок України — 19:51 6439
-
Кубок України: Альянс вперше вийшов у чвертьфінал, Олександрія та Зоря грають екстра-тайм – результати 1/8 фіналу
-
Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Кубка УкраїниУкраїна — 19:20 6827
-
Таджикистан порвав мережу унікальним штрафним на ЧС-2019 U-17 – сенсаційний лідер у групі Іспанії та АргентиниСвіт — 18:59 649
-
"Малюк, не зазнайся": як живеться українському вундеркінду в академії Барселони – йому респектують Зінченко та АнелькаОвертайм — 16:30 4823
-
Оголошено номінантів на престижну міжнародну нагороду Globe Soccer AwardsСвіт — 13:45 602