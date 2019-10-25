toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЕТЬЄН - ОЛЕКСАНДРІЯ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо – Копенгаген: Instat визначив топ-3 найкращих гравців "біло-синіх"

13:36 470 Читать на русском
Динамо – Копенгаген: Instat визначив топ-3 найкращих гравців "біло-синіх"
Артем Шабанов / фото: ФК Динамо

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки виступів гравців Динамо в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена.

53’ Артем Шабанов
 
Піерос Сотіріу 2’
2’ Піерос Сотіріу
53’ Артем Шабанов

Найкращим гравцем матчу Ліги Європи з Копенгагеном у складі київського Динамо став Артем Шабанов, який набрав 308 балів за оцінками InStat.

Динамо – Копенгаген: Михайличенко програв тактичну дуель, несподівані гравці матчу ЛЄ, дивний суддя і провал динамівця

Відзначимо, що точність передач Шабанова в цій грі склала 97%. Також він виграв 78% єдиноборств (перший показник в команді), 80% боротьби в повітрі (10 верхових дуелей), і був бездоганним у відборах м'яча – 100%.

Друге місце посів ще один захисник Денис Попов (268 балів), який показав високий відсоток виграних єдиноборств в цілому – 75%, і в повітрі – 83% (перший показник в команді), а також відмінно діяв у відборах – 100%. Третє місце поділили Георгій Бущан і Віктор Циганков – по 259 балів.

Нагадаємо, Динамо та Копенгаген не змогли виявити сильнішого (1:1) у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи, а єдиний гол у складі киян на рахунку Шабанова.

"Вербіч зривався, робив багато зайвого – він "перегорів": чому нічиї Динамо та Олександрії – це небо і земля

blog_ava
Динамо – Копенгаген: Михайличенко програв тактичну дуель, несподівані гравці матчу ЛЄ, дивний суддя і провал динамівця
03:20
19680
Теги
Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков Ліга Європи Денис Попов Денис Попов Динамо - Копенгаген Георгій Бущан Георгій Бущан Артем Шабанов Артем Шабанов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
51
хв
Майнц
21:30
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук