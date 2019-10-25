Динамо – Копенгаген: Instat визначив топ-3 найкращих гравців "біло-синіх"

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки виступів гравців Динамо в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена.

Найкращим гравцем матчу Ліги Європи з Копенгагеном у складі київського Динамо став Артем Шабанов, який набрав 308 балів за оцінками InStat.

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Відзначимо, що точність передач Шабанова в цій грі склала 97%. Також він виграв 78% єдиноборств (перший показник в команді), 80% боротьби в повітрі (10 верхових дуелей), і був бездоганним у відборах м'яча – 100%.

Друге місце посів ще один захисник Денис Попов (268 балів), який показав високий відсоток виграних єдиноборств в цілому – 75%, і в повітрі – 83% (перший показник в команді), а також відмінно діяв у відборах – 100%. Третє місце поділили Георгій Бущан і Віктор Циганков – по 259 балів.

Нагадаємо, Динамо та Копенгаген не змогли виявити сильнішого (1:1) у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи, а єдиний гол у складі киян на рахунку Шабанова.

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