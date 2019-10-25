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Динамо – Копенгаген: Хацкевич підтримував колишню команду на НСК Олімпійський

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Динамо – Копенгаген: Хацкевич підтримував колишню команду на НСК Олімпійський
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Колишній наставник Динамо Олександр Хацкевич не знайшов цікавішого заняття на вечір четверга.

53’ Артем Шабанов
 
Піерос Сотіріу 2’
2’ Піерос Сотіріу
53’ Артем Шабанов

Матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи Динамо – Копенгаген (1:1) не викликав аншлагу на НСК Олімпійський.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Підтримати киян у важливому матчі прийшов колишній керманич "біло-синіх" Олександр Хацкевич.

Нагадаємо, білоруський фахівець був звільнений з посади головного тренера киян в серпні, а на його місце призначили Олексія Михайличенка.

Після 3-х турів ЛЄ Динамо перебуває на другій сходинці у групі В (5 очок), поступаючись Копенгагену лише за додатковими показниками.

Динамо не здолало Копенгаген у провальному матчі Ліги Європи

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Динамо – Копенгаген: анонс матчу Ліги Європи
24 жовтня
22306
Теги
Динамо - Копенгаген Динамо Динамо Ліга Європи Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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