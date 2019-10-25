Динамо – Копенгаген: Хацкевич підтримував колишню команду на НСК Олімпійський

Ліга Європи — 00:46 424
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Динамо – Копенгаген: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка
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Динамо – Копенгаген – 1:1 – відео голів і огляд матчуЛіга Європи — 00:08 7886
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Динамо не здолало Копенгаген у провальному матчі Ліги ЄвропиЛіга Європи — 24 жовт 6047
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Сент-Етьєн – Олександрія: нічия не без долі везіння з курйозним автоголом та збереження шансів на вихід з групиЛіга Європи — 24 жовт 3124
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Ліга Європи: Яремчук дублем врятував Гент від поразки Вольфсбургу, Григорчук зганьбився проти АЗЛіга Європи — 24 жовт 3487