Динамо – Копенгаген: фанати киян зворушливим банером підтримали Бойка та Бурду

Вболівальники київського Динамо вивісили банер на підтримку травмованих гравців "біло-синіх" Дениса Бойка та Микиту Бурду.

Денис Бойко та Микита Бурда отримали теплі слова підтримки від фанатів Динамо, повідомляє Tribuna.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – відео голів

"Микито та Ден – ми з вами! Чекаємо у грі", – йдеться у зверненні вболівальників. Зазначимо, що Бурда пропустить приблизно 6 місяців, а Бойко – від 3 до 5 тижнів через травми.

До слова, київське Динамо розписало нічию в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена (1:1).

Динамо не здолало Копенгаген у провальному матчі Ліги Європи