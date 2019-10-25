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Динамо – Копенгаген: фанати киян зворушливим банером підтримали Бойка та Бурду

08:00 1822 Читать на русском
Динамо – Копенгаген: фанати киян зворушливим банером підтримали Бойка та Бурду
Гравці Динамо / AFP

Вболівальники київського Динамо вивісили банер на підтримку травмованих гравців "біло-синіх" Дениса Бойка та Микиту Бурду.

53’ Артем Шабанов
 
Піерос Сотіріу 2’
2’ Піерос Сотіріу
53’ Артем Шабанов

Денис Бойко та Микита Бурда отримали теплі слова підтримки від фанатів Динамо, повідомляє Tribuna.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – відео голів

"Микито та Ден – ми з вами! Чекаємо у грі", – йдеться у зверненні вболівальників. Зазначимо, що Бурда пропустить приблизно 6 місяців, а Бойко – від 3 до 5 тижнів через травми.

До слова, київське Динамо розписало нічию в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена (1:1).

Динамо не здолало Копенгаген у провальному матчі Ліги Європи

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Теги
Динамо Динамо Динамо - Копенгаген Ліга Європи Денис Бойко Денис Бойко Микита Бурда Микита Бурда футбольні фанати
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