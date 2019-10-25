Динамо – Копенгаген: екс-арбітр ФІФА вважає помилковою жовту картку Бєсєдіна

Екс-арбітр ФІФА Сергій Шебек прокоментував жовту картку, отриману Артемом Бєсєдіним в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

"Вважаю, що арбітр Халіл Мелер помилився, коли показав жовту картку Бєсєдіну за симуляцію на 68-й хвилині. Адже були всі підстави призначити пенальті. Артем володів м'ячем, прокинув його повз захисника, нога якого спочатку залишалася на землі. Якби вона і далі залишалася в тому ж положенні, то можна було б говорити про те, що нападник сам знайшов контакт із суперником.

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Але ми бачили, що коли Бєсєдін кинувся до м'яча, нога захисника почала підніматися вгору в напрямку ноги Артема. І стався контакт. Це дуже важливий факт – був рух ноги гравця Копенгагена. Схожий епізод ми бачили в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів Брюгге – Динамо, коли кияни пропустили з пенальті, призначеного за фол Караваєва.

У той же час, вважаю, що помилився арбітр і на користь Динамо, коли не показав Вербічу другу жовту картку за навмисну ​​гру рукою. Формальні підстави для цього були, але Мелер вчинив дипломатично, вважаючи, що Вербіч рукою зіграв машинально", – зазначив Шебек в коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, Динамо та Копенгаген не змогли виявити сильнішого (1:1) у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

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