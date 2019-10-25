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Динамо – Копенгаген: екс-арбітр ФІФА вважає помилковою жовту картку Бєсєдіна

11:25 218 Читать на русском
Динамо – Копенгаген: екс-арбітр ФІФА вважає помилковою жовту картку Бєсєдіна
Артем Бєсєдін / Reuters

Екс-арбітр ФІФА Сергій Шебек прокоментував жовту картку, отриману Артемом Бєсєдіним в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

53’ Артем Шабанов
 
Піерос Сотіріу 2’
2’ Піерос Сотіріу
53’ Артем Шабанов

"Вважаю, що арбітр Халіл Мелер помилився, коли показав жовту картку Бєсєдіну за симуляцію на 68-й хвилині. Адже були всі підстави призначити пенальті. Артем володів м'ячем, прокинув його повз захисника, нога якого спочатку залишалася на землі. Якби вона і далі залишалася в тому ж положенні, то можна було б говорити про те, що нападник сам знайшов контакт із суперником.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Але ми бачили, що коли Бєсєдін кинувся до м'яча, нога захисника почала підніматися вгору в напрямку ноги Артема. І стався контакт. Це дуже важливий факт – був рух ноги гравця Копенгагена. Схожий епізод ми бачили в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів Брюгге – Динамо, коли кияни пропустили з пенальті, призначеного за фол Караваєва.

У той же час, вважаю, що помилився арбітр і на користь Динамо, коли не показав Вербічу другу жовту картку за навмисну ​​гру рукою. Формальні підстави для цього були, але Мелер вчинив дипломатично, вважаючи, що Вербіч рукою зіграв машинально", – зазначив Шебек в коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, Динамо та Копенгаген не змогли виявити сильнішого (1:1) у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

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Теги
Копенгаген Копенгаген Ліга Європи Арбітри Сергій Шебек Динамо - Копенгаген Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо
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