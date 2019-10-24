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Динамо – Копенгаген: данці перервали вражаючу суху серію киян

23:00 376 Читать на русском
Динамо – Копенгаген: данці перервали вражаючу суху серію киян
Радість гравців Копенгагена / AFP

Київське Динамо пропустило швидкий гол у матчі з Копенгагеном та перервало свою неймовірну серію без пропущених м'ячів.

53’ Артем Шабанов
 
Піерос Сотіріу 2’
2’ Піерос Сотіріу
53’ Артем Шабанов

Київське Динамо пропустило вже на 2-й хвилині матчу Ліги Європи із Копенгагеном.

Динамо – Копенгаген – відео гола

Таким чином, "біло-сині" перервали неймовірну суху серію у всіх турнірах, яка складала 666 хвилин.

До цього Динамо пропускало востаннє 15 вересня в матчі з Десною (1:2) в матчі УПЛ.

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Теги
Ліга Європи Динамо - Копенгаген Динамо Динамо Копенгаген Копенгаген
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