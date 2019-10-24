Динамо – Копенгаген: данці перервали вражаючу суху серію киян

Київське Динамо пропустило швидкий гол у матчі з Копенгагеном та перервало свою неймовірну серію без пропущених м'ячів.

Київське Динамо пропустило вже на 2-й хвилині матчу Ліги Європи із Копенгагеном.

Динамо – Копенгаген – відео гола

Таким чином, "біло-сині" перервали неймовірну суху серію у всіх турнірах, яка складала 666 хвилин.

До цього Динамо пропускало востаннє 15 вересня в матчі з Десною (1:2) в матчі УПЛ.

Динамо – Копенгаген: провальний тайм киян у матчі Ліги Європи