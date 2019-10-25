Динамо – Копенгаген: автобус із данськими фанатами закидали камінням перед матчем

Вболівальники Копенгагена постраждали перед матчем 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти київського Динамо.

Один із автобусів з фанатами Копенгагена закидали камінням перед матчем проти Динамо, інформує bt.dk.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Інформацію підтвердив керівник прес-служби Копенгагена Джес Мортенсен. Додамо, що на матчі були присутні близько 500 данських фанатів, яких привезли на 5 автобусах до стадіону.

Нагадаємо, Динамо та Копенгаген не змогли виявити сильнішого (1:1) у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

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