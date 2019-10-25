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Динамо – Копенгаген: автобус із данськими фанатами закидали камінням перед матчем

11:00 486 Читать на русском
Динамо – Копенгаген: автобус із данськими фанатами закидали камінням перед матчем
Фанати Копенгагена / Reuters

Вболівальники Копенгагена постраждали перед матчем 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти київського Динамо.

53’ Артем Шабанов
 
Піерос Сотіріу 2’
2’ Піерос Сотіріу
53’ Артем Шабанов

Один із автобусів з фанатами Копенгагена закидали камінням перед матчем проти Динамо, інформує bt.dk.

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Інформацію підтвердив керівник прес-служби Копенгагена Джес Мортенсен. Додамо, що на матчі були присутні близько 500 данських фанатів, яких привезли на 5 автобусах до стадіону.

Нагадаємо, Динамо та Копенгаген не змогли виявити сильнішого (1:1) у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

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футбольні фанати Копенгаген Копенгаген Ліга Європи Динамо - Копенгаген Динамо Динамо
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