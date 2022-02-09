Він був одним з тих, хто героїчно зупинив Мілан з Шевченком у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 2003/04. Депортіво після поразки 1:4 на виїзді на домашньому Ріасорі видало феноменальний камбек 4:0. Мануель Пабло – одна з найвеличніших легенд клубу з Ла-Коруньї. Майже 20 сезонів на найвищому рівні. Історичне прем'єрне чемпіонство Іспанії 1999/2000. Бородань, який навіть встиг пограти на правому фланзі збірної Іспанії. Тепер він тренує Депортіво U-19, з яким юнацька команда Динамо зустрічається у стиковому матчі Юнацькій лізі УЄФА. І його команда духом дуже нагадує ту найуспішнішу в історії галісійців.

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І у першому, і в другому раундах іспанці програвали на виїзді з розгромним рахунком 3:0. А далі був камбек на тому самому Ріасорі. Польську Погонь винесли 4:0, а ізраїльський Маккабі Хайфа – 5:1. Зараз арена головної команди готується прийняти рекордну кількість глядачів як для Шляху чемпіонів Юнацької ЛЧ. Станом на попередній день фанати викупили практично 19 тисяч квитків. "Святе божевілля, справжні звірюки", – навіть самі галісійські фанати вражені ажіотажем і готують пекельний прийом юним динамівцям. Вони скучили за великим європейським футболом. Адже поки юнацька команда стає чемпіоном Іспанії, дорослий СуперДепор б'ється лише у 3 за класом дивізіоні, аби повернутися хоча б до Сегунди.

Мануель Пабло переконує, що його гравці в курсі якості київського суперника, але відчувають спокій. 46-річний наставник визначальну роль відводить саме неймовірним фанатам. " Для мене це фундаментально важливо. Вони завжди надають нам імпульс і знадобляться нам у цій грі, адже нам буде складніше, ніж проти інших суперників, які відвідували Ріазор перед тим. Динамо – команда вищого рівня, тому вболівальники мають принципове значення. Вони потрібні нам, щоб подолали цей плей-офф".

Динамо допомогло Депортіво встановити рекорд – матч увійде в історію Юнацької ліги УЄФА

#YouthLeague | Rueda de prensa de Manuel Pablo.



El entrenador canario del Deportivo intuye que “el partido (ante el Dinamo Kiev) va a ser más cerrado que contra los otros rivales que han venido a Riazor”.https://t.co/yzFw5Cx72x — dxt campeón (@dxtcampeon) February 9, 2022

Пабло називає команду Ігоря Костюка "великим суперником", але вірить у шанси своїх хлопців. Варто відзначити, що Депор втратив Тріллі, який став основним правим захисником у головній команді. Самба Діалло, ваш вихід! У київського Мане 5 голів у поточному єврокубковому сезоні, абсолютне лідерство за очікуваними голами/асистами (вражаючі 17,05). Тож саме на лівому фланзі атаки Динамо може розгорнутися головна битва за прохід далі. Портал Riazor.org називає сенегальця великим відкриттям і однією з найбільших загроз київського клубу. Своїми швидкістю і дриблінгом Діалло зацікавив не один топ-клуб. Водночас згадують іспанці й бійку на зборах Динамо, головним героєм став той же Самба.

#UEFAYOUTHLEAGUE | El Dynamo Kiev llega a Riazor con una de sus grandes perlas:



Así es Samba Diallohttps://t.co/javcCKzGy0 — Riazor.org (@riazororg) February 8, 2022

Головний тренер галісійських юнаків вважає, що його підопічним протистоятиме дуже міцна і фізично сильна команда, яка добре грає і має швидких кваліфікованих гравців попереду: "Як на мене, це суперник високого рівня, який вимагатиме від нас максимуму. Маємо гравців, здатних зашкодити їхній обороні як у середині, так і на флангах. Однак вони набили вражаючі показники. Лише 3 голи пропустили, а забили 14. Вони домінують в багатьох аспектах гри. Я вважаю, що це буде жорсткіший і рівніший матч, ніж попередні".

Депор проходить певну еволюцію в нинішньому сезоні. Команда намагаються нав'язувати свою волю та високо пресингувати, а це рідко трапляється з Динамо у внутрішній першості. Попередні 2 тижні іспанці вимушено не грали, і Пабло деяка втрата ігрового тонусу не дуже подобається. З іншого боку юні динамівці проводять лише міжсезонні спаринги. Фізичний стан може стати ще одним ключовим чинником успіху. Тренер суперника вважає, що кияни перебуватимуть не в найкращій формі.

Де дивититися матч Депортіво – Динамо U-19 онлайн? Гру транслює канал MEGOGO Футбол Перший

Завдяки Юнацькій лізі УЄФА можна не чекати на плей-оф єврокубків до наступного тижня.



Вже сьогодні до гри повертається Динамо U19. Команда, яка обігрувала Бенфіку, Баварію та Барселону!



20:00 Депортіво Ла-Корунья - Динамо Київ на MEGOGO ️



Працюю з @VitaliiKravche2 #UYL — Вадим Скічко (@VadymSkichko) February 9, 2022

В Іспанії відзначають, що ніхто не пропустив менше в цій Юнацькій лізі за Динамо U-19. Лише 3 голи, стільки ж у Севільї, яка також посіла 2 місце у своїй групі. Жодна команда, яка виступала на груповому етапі в поточному сезоні, не може похвалитися кращою різницею голів (+11). Підбираючи орієнтовний склад, не врахували травму Нещерета та дискваліфікацію Волошина. Через позитивні тести на COVID-19 не поїхали з командою і Мельниченко та Бенедюк. До слова, через дискваліфікацію пропускає гру і капітан галісійців Маріо Домінгес.

ALINEACIÓN POSIBLE:

Esta es la posible alineación del equipo ucraniano de cara al partido de mañana en Riazor: pic.twitter.com/pQH9kLJs66 — Jorge López - AnalisisRCD (@AnalisisRCD) February 8, 2022

Якщо для динамівців головною перешкодою можуть стати втрата лідерів та ігрового ритму, то в галісійців чи не єдина прогалина – відсутність відповідного досвіду. Юний Депор лише вперше в історії бере участь у такому престижному турнірі. Захмарні очікування 20-тисячного Ріасора теж є чимсь унікальним для більшості з цих молодих виконавців. Водночас команда зможе розраховувати на дует гравців дорослої команди. Іспанські коментатори очікують божевільної атмосфери. Тамтешні медіа пророкують, що це буде справжній котел з рекордною аудиторією.

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