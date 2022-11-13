Кияни та ковалівців зустрічаються у 13-му турі чемпіонату України. Склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку дивіться на "Футбол 24".

Динамо у чемпіонаті України потроху набирає обертів. Підопічні Мірчі Луческу виграли три останні матчі і, схоже, нарешті відштовхнулися від дна, стрімко піднімаючись у гору. Ковалівський Колос стане для киян черговим маркером, який підтвердить, або спростує прогрес "біло-синіх".

Динамо – Колос: анонс матчу УПЛ

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Колос на "Футбол 24", стартує о 15:00. Відстань між командами становить лише чотири очки, тож перемога дозволить команді Ярослава Вишняка впритул наблизитись до киян. Позитивний результат матиме для ковалівців особливе значення – "хлібороби" прагнутимуть реабілітуватись за безславний минулорічний розгром 0:7. Де дивитися матч Динамо – Колос онлайн? Поєдинок вже традиційно транслюватиме Football Hub на своїй YouTube-сторінці.