Всі чвертьфінальні зустрічі розіграшу Кубка України сезону-2020/21 відбудуться 3 березня. VAR буде використаний на 2 з 4 матчів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Також було призначено рефері на поєдинки:

14.00: Верес – Зоря, арбітр – Максим Козиряцький

17.00: Динамо – Колос, арбітр – Денис Шурман, арбітр VAR – Андрій Коваленко

19:00: Дніпро-1 – Олександрія, арбітр – Олександр Шандор

19:00: Агробізнес – Шахтар, арбітр – Сергій Бойко, арбітр VAR – Микола Балакін

До слова, фінал турніру має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.

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