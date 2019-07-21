Динамо – Колос: пряма онлайн-трансляція матчу

Динамо зустрічається з новачком Прем'єр-ліги Колосом у рамках підготовки до нового сезону. Онлайн-відеотрансляція матчу доступна в цій новині на "Футбол 24".

Контрольний поєдинок Динамо – Колос стартує о 16:00 на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Віктор Циганков і Міккел Дуелунд не вийдуть не поле – вони завершують відновлення.

Динамо не зуміло перемогти Оболонь-Бровар: красивий гол Цітаішвілі, бліді пів години для молоді, центральна роль Кадірі

У першому сьогоднішньому товариському матчі віцечемпіон України розписав нічию з Оболонь-Бровар. Офіційний сезон для Динамо розпочнеться 28-го липня матчем з Шахтарем за Суперкубок.

Стартовий склад Динамо

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Буяльський – Караваєв, Шепелєв, Де Пена – Бєсєдін.

Запасні: Бущан, Вербіч, Попов, Кадірі, Гармаш, Цітаішвілі, Шабанов, Русин.