"Після того, як ми втратили очки в матчі з Інгульцем, усі їхали в автобусі засмучені. Було дуже прикро – для Динамо нічия прирівнюється до поразки, хоча ми і здобули одне очко. Думаю, ми засвоїли урок і на поєдинок із Десною вийшли зібранішими та сконцентрованішими.

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Звісно, після впевненої перемоги ми були задоволені та мали піднесений настрій. Наступного дня отримали вихідний, потім зібралися на базі та провели хороше тренування. Також розібрали поєдинок із чернігівцями та цілеспрямовано готувалися до гри з Колосом.

Ковалівці завершили минулий чемпіонат у першій п'ятірці, проти цієї команди нам було завжди важко грати. Лише останній матч минулого сезону завершився впевненою перемогою Динамо (3:0), можливо тому, що ані для нас, ані для них він уже нічого не вирішував. Загалом, Колос – бойовита команда, з якою наші матчі складаються традиційно непросто. Свого часу ми з ними і в Кубку України зіграли внічию, і в першому колі чемпіонату.

Аби не було сюрпризів, нам слід надійно відіграти в обороні, а щодо атаки, я впевнений, що у нас будуть свої моменти, і ми заб’ємо", – цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, поєдинок між киянами та ковалівцями у рамках 6-го туру УПЛ відбудеться вже сьогодні, 28 серпня. Початок зустрічі о 19:30.

Динамо – Колос: анонс матчу УПЛ