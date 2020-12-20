"Вважаю, що це нормальний жереб, особливо якщо твої підопічні поставили собі за мету здобути трофей. Ось чому не має значення, хто є суперником – все одно треба проходити далі.

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Зрештою, в тому, що Колосу доведеться з'ясовувати стосунки з Динамо, немає нічого страшного, тим більше, що останнім часом ми вдало граємо з киянами. До того ж, оскільки навесні динамівцям доведеться змагатися відразу на трьох фронтах, по настрою, швидше за все, у нас буде перевага, адже саме через вдалий виступ у кубковому турнірі ми можемо знову пробитися на міжнародну арену. А нам дуже хочеться ще раз спробувати свої сили в Лізі Європи.

Ну і, нарешті, березневий кубковий поєдинок Динамо – Колос обов'язково буде в полі зору селекціонерів відомих закордонних клубів, і у моїх підопічних буде прекрасна можливість звернути на себе увагу. Але для цього потрібно буде продемонструвати свої найкращі якості", – сказав Костишин у коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, попередньо матчі чвертьфінальної стадії Кубка України відбудуться 3 березня.

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