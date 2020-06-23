Динамо – Колос: Костишин заявив про порушення дисципліни у команді

Наставник ковалівської команди Руслан Костишин поділився емоціями від поєдинку 27-го туру проти Динамо (1:2).

"Ми досить добре виглядали на тлі Динамо і могли сподіватися десь і на перемогу. Ми всім даємо бій, хоча у нас є свої проблеми. І я не списую на те, що у нас є проблеми в якості, у виконанні, в реалізації моментів.

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Ми виходимо з Шахтарем один на один, виходимо з Динамо, і не можемо забити. І це проблема нашої команди. У нас є завдання – грати за свою честь, гідно виглядати, показувати те, за що так полюбили Колос. За непоступливість, за характер. І ми доводимо це іграми. Ми граємо за уболівальників, за преміальні від президента, і за своє ім'я.

Скажу, що у матчі з Динамо була порушена дисципліна – до матчу було вирішено, що першим пенальті б'є Гавриш. Але м'яч взяв Богданов. Ми будемо з'ясовувати, як це сталося. Арні Вільх'яльмссон був на заміні, і повинен був перший пенальті бити Гавриш. А коли вийшов Арні, то він повинен був пробивати, якщо буде другий пенальті. І він молодець", – цитує Костишина офіційний сайт Колоса.

Нагадаємо, всі три м'ячі в поєдинку Динамо – Колос були забиті з одинадцятиметрових. Пенальті хавбека ковалівців Андрія Богданова парирував голкіпер господарів Георгій Бущан. Після 27-ми турів УПЛ Динамо розташувалось на другій сходинці, випереджаючи Зорю на три очки, Колос – 6-й.

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