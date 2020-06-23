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Динамо – Колос: Костишин заявив про порушення дисципліни у команді

12:26 - Читать на русском
Динамо – Колос: Костишин заявив про порушення дисципліни у команді
Руслан Костишин / ФК Колос

Наставник ковалівської команди Руслан Костишин поділився емоціями від поєдинку 27-го туру проти Динамо (1:2).

64’ Віктор Циганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирило Петров 64’
Арні Вільх'яльмссон 69’
64’ Кирило Петров
64’ Віктор Циганков
69’ Арні Вільх'яльмссон
87’ Карлос Де Пена

"Ми досить добре виглядали на тлі Динамо і могли сподіватися десь і на перемогу. Ми всім даємо бій, хоча у нас є свої проблеми. І я не списую на те, що у нас є проблеми в якості, у виконанні, в реалізації моментів.

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Ми виходимо з Шахтарем один на один, виходимо з Динамо, і не можемо забити. І це проблема нашої команди. У нас є завдання – грати за свою честь, гідно виглядати, показувати те, за що так полюбили Колос. За непоступливість, за характер. І ми доводимо це іграми. Ми граємо за уболівальників, за преміальні від президента, і за своє ім'я.

Скажу, що у матчі з Динамо була порушена дисципліна – до матчу було вирішено, що першим пенальті б'є Гавриш. Але м'яч взяв Богданов. Ми будемо з'ясовувати, як це сталося. Арні Вільх'яльмссон був на заміні, і повинен був перший пенальті бити Гавриш. А коли вийшов Арні, то він повинен був пробивати, якщо буде другий пенальті. І він молодець", – цитує Костишина офіційний сайт Колоса.

Нагадаємо, всі три м'ячі в поєдинку Динамо – Колос були забиті з одинадцятиметрових. Пенальті хавбека ковалівців Андрія Богданова парирував голкіпер господарів Георгій Бущан. Після 27-ми турів УПЛ Динамо розташувалось на другій сходинці, випереджаючи Зорю на три очки, Колос – 6-й.

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Теги
Динамо - Колос Колос Колос Динамо Динамо Шахтар Шахтар Руслан Руслан Костишин Арні Арні Вільх'яльмссон Андрій Андрій Богданов Віталій Віталій Гавриш
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