Динамо – Колос: Де Пена шокований суддівством Бойка

Півзахисник київського Динамо Карлос Де Пена поділився враженнями від скандального матчу 27-го туру УПЛ проти ковалівського Колоса (2:1).

"Це був важкий матч. Колос грав добре, вважаю. Це було дивно, оскільки призначили 4 пенальті. Це ненормально. Але ми заробили 3 очки. Це дуже важливо для нас, тому що хочемо фінішувати другими.

Динамо – Колос – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Фол на мені – це пенальті. Він мене потягнув за футболку. Я сказав про це судді, той відповів, що не було фолу. Потім подивилися VAR і вирішили призначити пенальті. Так, фол був незначним, але такі правила", – сказав Де Пена у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, що всі три м'ячі в поєдинку Динамо – Колос були забиті з одинадцятиметрових. Пенальті хавбека ковалівців Богданова парирував голкіпер господарів Бущан.

Динамо – Колос: VAR'яти шоу в УПЛ – 3 очки, за які соромно навіть переможцям, злива пенальті та сумнівне вилучення