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Динамо – Колос: Де Пена шокований суддівством Бойка

06:00 - Читать на русском
Динамо – Колос: Де Пена шокований суддівством Бойка
Карлос Де Пена / ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Карлос Де Пена поділився враженнями від скандального матчу 27-го туру УПЛ проти ковалівського Колоса (2:1).

64’ Віктор Циганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирило Петров 64’
Арні Вільх'яльмссон 69’
64’ Кирило Петров
64’ Віктор Циганков
69’ Арні Вільх'яльмссон
87’ Карлос Де Пена

"Це був важкий матч. Колос грав добре, вважаю. Це було дивно, оскільки призначили 4 пенальті. Це ненормально. Але ми заробили 3 очки. Це дуже важливо для нас, тому що хочемо фінішувати другими.

Динамо – Колос – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Фол на мені – це пенальті. Він мене потягнув за футболку. Я сказав про це судді, той відповів, що не було фолу. Потім подивилися VAR і вирішили призначити пенальті. Так, фол був незначним, але такі правила", – сказав Де Пена у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, що всі три м'ячі в поєдинку Динамо – Колос були забиті з одинадцятиметрових. Пенальті хавбека ковалівців Богданова парирував голкіпер господарів Бущан.

Динамо – Колос: VAR'яти шоу в УПЛ – 3 очки, за які соромно навіть переможцям, злива пенальті та сумнівне вилучення

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Теги
Карлос Карлос Де Пена Динамо Динамо Сергій Сергій Бойко Динамо - Колос
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