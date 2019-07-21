Динамо – Колос – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Дивіться відео голів та головних моментів спарингу між Динамо та Колосом.

У першому таймі команди не спромоглися забити хоча б один гол. Втім, друга половина розпочалася з несподіваного пенальті у ворота киян, який реалізував Гавриш. Швидка відповідь віце-чемпіона України дала його прихильникам надію на позитивний результат, однак Колос вирішив зіпсувати їм настрій.

Динамо несподівано програло Колосу у товариському матчі

Подвійний удар Нехтія і Чорноморця приніс перемогу новачку Прем'єр-ліги – 3:1.