"Емоції від переходу в Динамо? Дуже гарне враження. Дуже комунікабельні люди, особливо сподобалося ставлення до мене всередині клубу. Товариші по команді прийняли мене тепло. Я задоволений.

Рамірес дав амбітну обіцянку після переходу в Динамо

Венесуельські футболісти не переїжджають до Європи через труднощі з адаптацією. Це досить складний процес. Минуло вже 5 років з тих пір, як я переїхав до Європи і зараз я радий, що опинився в Україні. Чув тільки позитивні відгуки від інших людей. Говорили, що тут красиво і приємно. В цьому я вже переконався особисто. Динамо – команда з історією. Клуб великих футболістів. Хочу повторити їхні досягнення і стати важливим гравцем для цього клубу.

Тривалі переговори щодо трансферу? Президенту Дунайскої Стреди було непросто відпустити важливого футболіста, але мені вдалося домовитися з керівництвом клубу з огляду на те, що в складі Динамо я зможу зіграти в Лізі чемпіонів. Буду виступати в чемпіонаті високого рівня і розвиватися як гравець", – поділився Рамірес в програмі Бомбардир.

Нагадаємо, венесуелець підписав з киянами контракт на 5 років. У минулому сезоні Ерік провів 35 матчів у чемпіонаті Словаччини, в яких відзначився 17-ма голами та 8-ма асистами.

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