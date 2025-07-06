Динамо другий день поспіль гратиме проти Кішварди на зборах у Австрії. Стартовий склад киян та безкоштовна трансляція доступні у цій новині на "Футбол 24".

Початок матчу Динамо – Кішварда заплановано на 18:00 за київським часом. Безкоштовна трансляція буде доступна на Youtube-каналі "біло-синіх", дивитися можна прямо в цій новині.

Динамо – Кішварда – 0:2 – відеоогляд несподіваної поразки киян

Команди вже зустрічалися вчора (5 липня), і Динамо зазнало поразки з рахунком 0:2. Підопічні Шовковського лише втягуються у повноцінну роботу на зборах, а офіційний сезон відкриють 22 або 23 липня. Кияни у другому раунді кваліфікації ЛЧ зіграють проти переможця пари Жальгіріс / Хамрун.

Стартовий склад Динамо на другий матч проти Кішварди: Суркіс, Ярмоленко (к.), Піхальонок, Волошин, Шапаренко, Задорожний, Дячук, Осипенко, Біловар, Гусєв, Пономаренко.

Зазначимо, що початковий варіант стартового складу Динамо, оприлюднений прес-службою, зазнав змін – замість Матвія Пономаренка на поле вийшов Владислав Супряга.

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