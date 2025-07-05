Динамо поступилося угорській Кішварді в першому спарингу на літніх зборах. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Кішварда – 0:2

Голи: Йорданов, 24, Матановіч, 71

Динамо програло Кішварді у першому спаринг-матчу – експериментальний склад Шовковського та шокуючі проблеми в атаці

Динамо могло забивати на початку гри, однак Кабаєв не реалізував момент після розрізного пасу Саленка. Натомість Кішварда вийшла вперед на 24-й хвилині – Йорданов ударом головою замкнув подачу від партнера. Динамо мало труднощі зі створенням гольових моментів. Хорошу можливість забити мав Осипенко, який отримав хороший пас від Ярмоленка, але молодий динамівець пробив невдало.

На 71-й хвилині Кішварда ще й заробила пенальті після фолу Ігнатенка, одинадцятиметровий удар реалізував Матановіч. У підсумку Динамо зазнало поразки у першому спарингу на літніх зборах.