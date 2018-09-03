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Динамо – Карпати: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

2 вересня 22:19 1754 Читать на русском
Динамо – Карпати: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича
Олександр Хацкевич / Фото: соцмережі

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував поразку своєї команди в матчі проти Карпат (0:2).

"Погано налаштувалися на матч, жахливо виглядали з перших хвилин, потім було важко перебудуватися. Другий тайм ми провели агресивніше, почали виникати моменти. Однак виграти не змогли.

Карпати у меншості перемогли Динамо, Швед оформив дубль

Завра поговоримо з президентом. Я прийняв рішення, яке піде на користь команді. Подякував хлопцям і побажав їм удачі в збірній України. Далі все буде вирішуватися.

Піваріч забив стегно, тому довелося його замінити. Складність травми наразі оцінити важко.

Супряга? У нього ще немає взаєморозуміння з партнерами. Сьогодні він мав прекрасні можливості, мав реалізовувати свої моменти, замикати простріли. Йому ще потрібен час, партнери ще повинні зрозуміти, як використовувати Супрягу", – сказав Хацкевич.

Джерело: Футбол 24
Україна7 тур

Динамо - Карпати: Неділя 02 вересня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 2
Карпати
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дн
:
21
год
:
29
хв
Чехія
21:45
Україна
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