Динамо – Карабах: пряма відеотрансляція

Київське Динамо сьогодні зіграє контрольний поєдинок у рамках підготовки до нового сезону з Карабахом.

Київське Динамо сьогодні проведе свій перший товариський матч в рамках підготовки до сезону-2018/19. У першій грі на тренувальному зборі в Австрії "біло-синім" буде протистояти Карабах з Азербайджану.

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Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.