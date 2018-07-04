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Динамо – Карабах: пряма відеотрансляція

14:28 420 Читать на русском
Динамо – Карабах: пряма відеотрансляція
ФК Динамо

Київське Динамо сьогодні зіграє контрольний поєдинок у рамках підготовки до нового сезону з Карабахом.

Київське Динамо сьогодні проведе свій перший товариський матч в рамках підготовки до сезону-2018/19. У першій грі на тренувальному зборі в Австрії "біло-синім" буде протистояти Карабах з Азербайджану.

Динамо підписало контракт з New Balance

Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Товариські матчі

Динамо - Карабах: Середа 04 липня 2018

Динамо
- : -
Карабах
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Теги
Динамо Динамо Карабах Карабах Міжсезонні збори Товариські матчі Динамо - Карабах
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