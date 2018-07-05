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Динамо – Карабах – 1:0 – відео гола та огляд матчу

4 липня 23:33 289 Читать на русском
Динамо – Карабах – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Динамо – Карабах – 1:0 / ФК Динамо Київ

Київське Динамо мінімально перемогло Карабах Агдам у спарингу під час збору в Австрії. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Товариські матчі

Динамо – Карабах – 1:0

Гол: Циганков, 14

Товариські матчі

Динамо - Карабах: Середа 04 липня 2018

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Карабах
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