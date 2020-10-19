"Млінаріч – дуже хороший перспективний гравець, йому 18 років. У минулому році грав за збірну Австралії U-17 на чемпіонаті світу. Думаю, він – найперспективніший центральний захисник в Австралії.

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Були й інші клуби, які хотіли його. Коли він мені сказав, що Динамо хоче його, то я відповів, що це ідеальний клуб для нього. Тому що зараз Динамо дає більше шансів молодим гравцям. Тому я вважаю, що Динамо буде ідеальним клубом для нього. Я з ним вчора розмовляв, хоча ще ніхто не знає, чи буде він летіти до Києва. Я знаю, що в Україні не дуже хороша ситуація з коронавірусом. Він буде вирішувати це зі своїм агентом, з Динамо. Не знаю, як це все закінчиться, але Динамо повинно на нього подивитися", – запевнив Нінковіч у коментарі ПроФутбол.

Зауважимо, 18-річний Млінаріч виріс на заході Сіднея, має австралійське громадянство, але у нього є хорватське коріння. Антон ще не дебютував за першу команду Сіднея – виступав за Сідней-2 і U-21. За збірну Австралії U-17 центрбек провів 4 матчі на ЧС-2019.

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