У Буяльського влітку завершується контракт з "біло-синіми", проте Динамо не пропонувало гравцеві його продовжити, повідомляє ТаТоТаке.

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Президент київського клубу Ігор Суркіс готовий відпустити капітана команди за його попередні заслуги. Якщо влітку півзахисника спробує підписати закордонна команда, він може покинути Динамо безкоштовно. Втім, кияни також можуть продовжити угоду з футболістом, якщо Буяльський не отримає хорошої пропозиції, адже він є лідером команди на полі та у роздягальні.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні 32-річний півзахисник провів 31 матч за Динамо, забив 6 голів та віддав 8 асистів. Віталій Буяльський виступає за першу команду "біло-синіх" з 2011 року, у сезоні 2013/14 він грав на правах оренди за ужгородську Говерлу.

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