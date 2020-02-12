Динамо – головна "жертва" арбітрів у першій частині УПЛ

Підбиті проміжні підсумки першої частини українського сезону в плані арбітражу.

У першій половині сезону судді найчастіше помилялись на користь Маріуполя – близько десяти видимих ​​помилок, повідомляє видання Ua-football. Найчастіше ці помилки стосувалися призначення або непризначення пенальті. Ще тричі арбітри помилялись проти Маріуполя.

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Другою командою, на користь якої "працювали" рефері, став донецький Шахтар (тричі "гірники" користалися такими "подарунками" у чемпіонаті та ще тричі – у Кубку і Суперкубку України). Однак, у більшості випадків, ці помилки арбітрів ніяк не впливали на підсумковий результат матчів.

Найчастіше страждало від суддівських рішень київське Динамо. Вісім помилок, три з яких, однак, припали на виграшні для киян кубкові поєдинки. Та варто пригадати і зараховані голи "біло-синіх" з офсайду у ворота Зорі та Олімпіка. Ще тричі на користь столичної команди були помилки в УПЛ, так що узагальнено можна говорити про своєрідний баланс.

Також судді часто помилялися у матчах проти Колоса (сім помилок) і Олімпіка (шість помилок). І майже не було суддівських помилок в іграх за участю Десни.

Нагадаємо, вже у другій частині сезону рефері зможуть більш досконало виконувати свої обов’язки – як мінімум на одному матчі у кожному турі працюватиме система VAR, яка мала б мінімізувати кількість суддівських помилок.

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