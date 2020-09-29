"У Києві буде інша гра. Суперники вже добре знають один одного. Гент, вважаю, не очікував від Динамо такої гри на своєму полі. М’ячем більше володіли кияни, хоча до цього ми бачили, що підопічні Мірчі Луческу в серйозних матчах діють радше від оборони. Певною мірою гості здивували господарів, скажімо так, нахабством.

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Тепер Генту потрібно розкриватися, адже забивати потрібно щонайменше два м’ячі. Подивимося, як якісно зіграє бельгійська атака за відсутності Романа Яремчука та Романа Безуса. Хоча не думаю, що підопічні Віма Де Декера з перших хвилин спробують затиснути Динамо. Суперник оголить тили, якщо в першому таймі не зможе забити.

План гри "біло-синіх" стане зрозумілим з перших хвилин, але мені все-таки здається, що акцент буде зроблений на оборону. Динамівці спробують наситити захист і середню лінію, щоб не дати супернику проводити швидкі атаки. Спрогнозую перемогу Динамо, яке в останніх матчах забиває мінімум два м’ячі. У свою чергу Гент за свої старання буде винагороджений лише одним голом", – сказав Воробей у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, матч-відповідь Ліги чемпіонів між Динамо та Гентом відбудеться вжесьогодні, 29 вересня, о 22:00. У першій зустрічі кияни здолали бельгійців (2:1).

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