Київське Динамо продовжує свою боротьбу за вихід у групову стадію ЛЧ. Наступний суперник – Гент.

Київський клуб зіграє у раунді плей-офф Ліги чемпіонів проти Гента – ця стадія вже складатиметься з двох матчів.

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Перший поєдинок між українською та бельгійською командами відбудеться 23 вересня в Бельгії, а матч-відповідь пройде 29 числа в Києві, повідомляє офіційний сайт Динамо. Переможець цього протистояння потрапить до групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Динамо перемогло АЗ у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів (2:0) завдяки голам Родрігеса та Шапаренка, а Гент зумів здолати Рапід (2:1) – вирішальний м'яч забив Яремчук.

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