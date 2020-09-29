"Емоції переповнюють, тому що це вирішальний матч за вихід у груповий раунд. Відчуваємо себе відмінно, всі відновилися, тому що чекаємо на завтрашній матч.

Динамо – Гент: анонс матчу-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів

Я думаю, що в Києві Гент буде грати зовсім інакше, тому що їм потрібно забивати два м'ячі. А так команда дуже потужна, технічна, завтрашня гра покаже все", – поділився Супряга у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, матч відповідь плей-офф кваліфікації ЛЧ Динамо – Гент відбудеться 29 вересня, початок о 22:00. У першій зустрічі кияни здолали бельгійців (2:1).

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