Дуелунд, Русин, Вантух, Попов та Цітаішвілі займались окремо від команди, повідомляє Футбольний формат.

Динамо – Гент: анонс матчу-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів

Цікаво, що на прес-конференції Луческу підкреслив, що Попов повернувся до загальної групи після пошкодження, тоді як про травми інших гравців інформації не було.

Нагадаємо, матч відповідь плей-офф кваліфікації ЛЧ Динамо – Гент відбудеться 29 вересня, початок о 22:00. У першій зустрічі кияни здолали бельгійців (2:1).

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