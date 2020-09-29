Динамо – Гент: п'ятеро гравців киян тренувались індивідуально – серед них зірки команди
Київське Динамо провело одне із заключних тренувань напередодні вирішального поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Дуелунд, Русин, Вантух, Попов та Цітаішвілі займались окремо від команди, повідомляє Футбольний формат.
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Цікаво, що на прес-конференції Луческу підкреслив, що Попов повернувся до загальної групи після пошкодження, тоді як про травми інших гравців інформації не було.
Нагадаємо, матч відповідь плей-офф кваліфікації ЛЧ Динамо – Гент відбудеться 29 вересня, початок о 22:00. У першій зустрічі кияни здолали бельгійців (2:1).
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