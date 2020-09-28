"Приємно повернутися додому. Минулий матч – вже історія. Якщо щось і говорили про "допомогу" українських гравців Гента для Динамо, то це було жартівливо. Це футбол, все трапляється.

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Будь-яка поразка б’є по самолюбству, але висококласні футболісти повинні швидко забувати невдачі та налаштовуватись на наступні матчі. У нас був час осмислити поразку від Динамо. Ми все обговорили та сконцентровані виключно на завтрашній грі.

Перед жеребкуванням говорили з хлопцями, що було б круто втрьох прилетіти в Україну, але сталося так, що зараз я тут один. Безус і Яремчук не змогли прибути.

Звичайно, я завтра викладуся на повну, зроблю все можливо, щоб допомогти команді пройти в груповий етап Ліги чемпіонів. Ми вже так близько до мети, потрібно зробити останній крок.

Не хочу говорити про минуле. Так, я маю єврокубковий досвід, як і багато інших наших гравців. Це повинно допомогти у завтрашній грі. Сподіваюся, ми не будемо нервувати, у нашій грі повинно бути більше впевненості, ніж у першому поєдинку.

Протягом останньої гри з Левеном вболівальники нам багато свистіли. Так, я зробив жест на їхню адресу – він означав "хто, як не ви, нас має підтримати?". Це було на емоціях. Ми грали значно краще за суперника, але все одно програли. Сподіваюся, фани продовжать нас підтримувати, коли наші результати покращаться", – розповів Пластун на прес-конференції.

Нагадаємо, матч відповідь плей-офф кваліфікації ЛЧ Динамо – Гент відбудеться 29 вересня, початок о 22:00. У першій зустрічі кияни здолали бельгійців (2:1).

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