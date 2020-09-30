"Важко. Шкода. Всі дуже чекали цієї гри, щоб вийти в групу Ліги чемпіонів. Сподівалися на більше. Важко сприймати цю поразку. Динамо використало свої моменти, а ми ні.

Динамо – Гент – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Ми погано розпочали гру, потім повернулися. Але потрібно було бути різкішими у завершенні моментів – Гент багато змарнував. Динамо ж забило майже з нічого. Дуже важко прийняти таке на цьому рівні. У суперника значно більше єврокубкового досвіду. Це також мало значення.

Багато помилок у захисті – ми повинні працювати над цим, над обороною у власному штрафному майданчику. Захист сьогодні виглядав погано, Динамо забивало дуже легко. Ми мали обмаль часу, щоб вдосконалити наш захист, матчі йдуть один за одним, інтенсивний графік", – розповів Де Декер на прес-конференції.

Нагадаємо, Динамо дізнається своїх суперників у груповому етапі ЛЧ першого жовтня, початок жеребкування о 19:00.

Динамо розгромило Гент і вийшло у груповий етап ЛЧ вперше за 4 роки – дивовижний матч, 12 сейвів Бущана, фарт Луческу