Головний тренер Динамо Мірча Луческу – про матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21 проти Гента. Дивіться прес-конференцію фахівця – у цій новині на "Футбол 24".

Мірча Луческу відповів на запитання журналістів на традиційній прес-конференції, яка передує матчу. Подивитися трансляцію можна у цій новині на "Футбол 24". Захід відбувся о 16:30 за київським часом.

Динамо – Гент: прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що перший матч у Бельгії Динамо виграло з рахунком 2:1. Поєдинок у Києві стане останнім кроком до виходу в груповий етап Ліги чемпіонів-2020/21. "Біло-сині" не виходили в основний раунд ЛЧ з 2016-го.

До слова, матч Динамо – Гент відбудеться вже завтра, 29 вересня. Стартовий свисток на столичному НСК Олімпійський пролунає о 22:00.

Динамо – Гент: де дивитися матч плей-офф Ліги чемпіонів