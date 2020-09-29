Легендарний боксер, член Міжнародної зали боксерської слави, "Вічний" чемпіон світу за версією WBC та чинний мер Києва Віталій Кличко очікує на вдалу гру "біло-синіх" проти бельгійської команди.

"Я давній і відданий вболівальник Динамо. Це – команда легендарних перемог і наполегливого шляху до них", – цитує Кличка Klitschko-brothers.com.

Динамо – Гент: Воробей спрогнозував переможця лігочемпіонівської дуелі

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, на НСК Олімпійський у Києві відбудеться матч-відповідь плей-офф Ліги чемпіонів між Динамо та Гентом. Переможець зустрічі вийде до групового раунду найпрестижнішого єврокубкового турніру. У першому поєдинку у Бельгії перемогу святкували кияни – підопічні Луческу перемогли команду трьох українців з рахунком 2:1.

Динамо – Гент: анонс матчу-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів