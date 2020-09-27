Київський клуб оприлюднив графік офіційних медіазаходів перед матчем-відповіддю плей-офф кваліфікації ЛЧ 2020/21, який пройде у столиці України 29 вересня.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу проведе традиційну прес-конференцію 28 вересня, початок – о 16:30. Захід пройде у конференц-залі клубної бази Динамо, після чого о 18:00 розпочнеться передматчеве тренування, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Компанію румунському наставнику традиційно складе один із гравців команди. Що стосується Гента, то прес-конференція головного тренера гостей та одного з футболістів розпочнеться о 18:00 на НСК Олімпійський.

Матч Динамо – Гент стартує 29 вересня о 22:00 на київському НСК Олімпійський. Перший поєдинок у Бельгії завершився перемогою підопічних Луческу з рахунком 2:1 – за динамівців забивали Супряга і Де Пена. Переможець двоматчевого протистояння вийде у груповий турнір Ліги чемпіонів, жеребкування якого пройде 1 жовтня.

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