"Ми цього чекали, ми до цього прагнули. Це було одне з наших головних завдань: добре стартувати в чемпіонаті України та вийти до групового етапу Ліги чемпіонів.

Динамо – Гент – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Звичайно, ми розуміємо, що перший тайм і другий відрізнялися. У першому таймі виконали все, що від нас вимагав тренер. Особливо в перші 20-30 хвилин, коли забили голи, домінували на полі, вели гру. Але потім ми трохи втратили нитки гри.

У другому таймі також швидко забили гол, могли забити ще. А потім почали йти в непотрібну авантюру, втрачати м'ячі. Було якесь непорозуміння. Потрібно це покращувати. Я вважаю, що ми це можемо швидко припинити. Ми побачили, над чим потрібно працювати. Тепер зробимо висновки і в подальших іграх не будемо припускатися цих помилок", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни у матчі-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів на власному полі здолали Гент (3:0) і вперше за останні чотири роки пробились до групового раунду найпрестижнішого єврокубкового турніру.

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