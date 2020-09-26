"Після фінального свистка в середу було важко. Це нормально, адже ми могли зіграти краще.

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Але у нас багато матчів, можемо здобути перемогу в чемпіонаті проти Левена. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб рости. Поразка – це погано, але й повчально. Ми б не хотіли знову пропускати два таких м'ячі.

Ми обговорили це і працювали, щоб виправити ситуацію. У нашій команді багато віри. Хто сказав, що шансів вийти в Лігу чемпіонів більше немає? Я вірю в це", – цитує хавбека офіційний сайт "буйволів".

Нагадаємо, Динамо у виїзному матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів зуміло вирвати перемогу у Гента (2:1). Вже 29 вересня "біло-сині" чекатимуть підопічних Віма Де Декера у матчі-відповіді в Києві.

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