Команда Романа Яремчука може зазнати втрат перед поєдинком з Динамо у плей-офф Ліги чемпіонів.

Георгій Чакветадзе ризикує пропустити протистояння з Динамо. Хавбек отримав пошкодження у матчі проти Рапіда, повідомляє Voetbal Krant.

Гент – Рапід – 2:1 – відеоогляд матчу, в якому гол Яремчука вивів бельгійців на Динамо

Чакветадзе довелось замінити наприкінці матчу. До слова, Георгій довгий час був поза грою через травму коліна. Наразі точний характер міні-пошкодження невідомий. "У нього багато атакувальних якостей, тому я сподіваюся, що все буде не так погано. Він нам все одно буде потрібен", – прокоментував цю ситуацію новий тренер Гента Вім Де Декер.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Гентом на стадії плей-офф Ліги чемпіонів. Кияни перемогли АЗ у 3-му кваліфікаційному раунді (2:0) завдяки голам Родрігеса та Шапаренка, а бельгійці зуміли здолати Рапід (2:1) – вирішальний м'яч забив Яремчук.

Гент у нервовому поєдинку здолав Рапід Відень – Яремчук і Ко вийшли на Динамо в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів