"Завжди Динамо створювало багато моментів. На початку сезону ми три моменти створили в матчі з Шахтарем і забили три голи. Іноді так виходить, іноді – ні. Будемо намагатися більше забивати.

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Ви самі бачили, що в матчі з Барселоною у нас було багато моментів. З Ювентусом був хороший перший тайм. Хороший момент не використали. Ми намагаємося забивати. Напевно, потрібно бути більш спокійними перед воротами", – сказав Вербіч у коментарі ТК Футбол.

Нагадаємо, вже сьогодні Динамо прийматиме Ференцварош в рамках 6-го туру групового етапу ЛЧ, початок о 22:00. Поєдинок між цими командами у Будапешті завершився унічию 2:2.

Наразі підопічні Мірчі Луческу розташувались на третій сходинці у групі, маючи в активі лише один заліковий бал. Колектив Сергія Реброва з таким же здобутком йде останнім. Звітна зустріч стане вирішальною у боротьбі за путівку у плей-офф Ліги Європи.

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