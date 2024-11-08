"Забагато нервів, треба грати холоднокровніше. Мені здається, що ця епопея з його ймовірним трансфером у європейський клуб зіграла свою негативну роль.

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Хочу помилятися, адже Шапаренко дуже хороший гравець, який може прогресувати. Із Судаковим, до речі, така ж проблема. Його слова про критиків? Гра Судакова – це і є критика. Просто від нього та Шапаренка очікують більшого", – поділився Федорчук в інтерв'ю Українському футболу.

Зауважимо, що Шапаренко зіграв у 18 матчах за Динамо в цьому сезоні, в яких відзначився 4 голами та 8 асистами. Transfermarkt оцінює Миколу в 10 млн євро.

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