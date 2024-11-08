"Та які висновки робити? Вдесятьох грати з 16-ї хвилини чи з 17-ї. Тим більше у першому таймі ми ще й мали моменти, і м'яч не залетів у ворота. Два чудові моменти були. У другому таймі самі подарували гол, потім другий пропустили, і гра була зроблена.

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Заміна Буяльського після пропущеного гола? Це моє рішення. Команда наче зупинилась в другому таймі? Команда не зупинилась. Команда грала. Просто пропустили зовсім необов'язковий гол після своєї помилки, коли були у перехідній фазі й виходили в атаку. Передгольовий пас у простому моменті віддав Кабаєв. Ключовий момент? Безумовно, червона картка зіграла свою роль.

Як оціню пару центрбеків Михавко – Біловар? Вони грають за Динамо Київ. Молоді вони чи ні – не має ніякого значення. Ніхто не буде дивитись на це. Вони мають це розуміти і мають ухвалювати правильне рішення. Коли ти виходиш на поле, ти ухвалюєш рішення. Це говорить про твій інтелект гравця. Далі є розуміння футболу і майстерність. Перше рішення ухвалюється – це говорить про інтелект футболіста. Що я можу більше сказати? Вони мають розуміти, де вони грають.

У першому таймі команда відіграла нормально, граючи у меншості. У другому таймі все було нормально до того моменту, коли пропустили гол після жахливої, я вважаю, помилки. Такі помилки робити взагалі неможливо. Далі гра була зроблена", – розповів Шовковський у ефірі MEGOGO.

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