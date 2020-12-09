"Я думаю, був хороший матч і я гордий за свою команду, особливо за гру в першому таймі. На жаль, ми не створили багато моментів, але ми грали проти київського Динамо на виїзді. Це не просто. Звичайно, все зламав гол, який вони забили – після нього потрібно було щось міняти. Ми намагались, але не забили.

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Я думаю ця Ліга чемпіонів допоможе гравцям, оскільки жоден наш футболіст не грав в такому турнірі. Цей досвід допоможе їм у майбутньому.

Так, ми не забили, але в таких матчах не буває багато моментів. Ми створили два-три дуже хороших моменти. Якщо б ми їх використали – була б інша гра. Але на такому рівні дуже складно створити 5-6 моментів. Ми створили, але нереалізували. Динамо ж реалізувало один свій момент і виграло матч.

Чи випадково забило Динамо чи все-таки це був награний стандарт? Ну Динамо завжди награє стандарти і ми намагаємося награвати. Знову ж, м'яч потрапив в зону, треба розбиратися, хто не був там з гравцем. Ми відреагували, поставили третього футболіста у стінку – я думаю це було зайве. Потрібно було контролювати центральну зону, адже саме з тієї зони і забили, де повинен був бути Сомалія.

Після пропущеного гола стало важче. Адже знаєш, що треба забивати два. Це не просто. Якби ми швидко відігралися, то були б хороші шанси. А так, ми намагалися, створювали, але не забили.

Що завадило моїм гравцям реалізувати ті шанси, які у них були? Напевно майстерність. Всі готувалися, але непросто подолати психологічний тиск. Крім того, в якихось моментах добре зіграв Бущан, десь нам не пощастило. Головне, що ми створювали ці моменти", – сказав Ребров у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Ференцварош у заключному матчі групового раунду Ліги чемпіонів мінімально поступився Динамо і втратив шанс продовжити єврокубкову осінь.

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