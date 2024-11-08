Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поспілкувався зі ЗМІ після ганебного фіаско у матчі 4-го туру Ліги Європи з Ференцварошем (0:4).

– Динамо давно не стартувало у єврокубках так невдало. Це четверта поразка киян у Лізі Європи. Чи є у вас розуміння того, як покращити ситуацію та почати забивати?

– Ми готуємося до кожної гри. Але вдесятьох проти одинадцятьох грати достатньо складно. Ви аналізуйте та продовжуйте робити свою роботу, а ми робитимемо свою.

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Щодо сьогоднішньої гри, у першому таймі ми стримували суперника, грали компактно та організовано, мали можливості, щоб забити, і не один раз. У другому таймі пропустили після жахливої помилки. Одразу ж пропустили другий – і гра була зроблена.

– Було помітно, що Андрій Ярмоленко активно щось підказував з лави запасних, чи він допомагає у вашій роботі?

– Він не може і не буде робити жодних підказок, поки він є гравцем. Але як лідер команди, він безумовно має авторитет. У нього є досвід виступів на міжнародному рівні, він – футболіст з великим багажем знать. З цієї позиції, звісно, він допомагає і підказує гравцям, і це нормально.

– Яка перспектива перебування у команді Браяна Себальйоса? Чи Динамо збирається викупати його у бразильської Форталези?

– На жаль, під час усього періоду його перебування у нашій команді це вже щонайменше третє його ушкодження, яке не дає можливості повноцінно оцінити, на що він здатен. Він зіграв лише одну повноцінну гру та двічі виходив на заміну. По завершенню сезону будемо дивитися, але не впевнений, – цитує Шовковського офіційний сайт "біло-синіх".

Нагадаємо, поразка опустила Динамо на останню сходинку турнірної таблиці Ліги Європи. Наступний свій поєдинок у єврокубках кияни зіграють з Вікторією Пльзень, яка здобула сенсаційну перемогу над Реал Сосьєдадом (2:1).

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