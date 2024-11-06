– Після трьох стартових матчів у Динамо нуль очок та нуль забитих м’ячів. Усі суперники були з топ-5 ліг, а завтра вперше зіграєте з командою не з топ-чемпіонатів. Чи відчуваєте тиск з приводу того, що завтра потрібно обов’язково перемагати?

– Кожен тренер прагне перемагати. Щось вдається, щось – ні, це футбол. Ми граємо проти команд, які так само ставлять перед собою завдання. Безумовно, перед кожною грою є хвилювання. Ми розбираємо суперників, як їхні командні дії, так і окремих виконавців.

Динамо – Ференцварош: де дивитися матч Ліги Європи

– Ви сказали, що розбирали суперника, тож яка ваша думка про Ференцварош? І чи отримували ви поради від Сергія Реброва, який свого часу був тренером вашого суперника?

– Протягом останніх шести років Ференцварош постійно посідає перші місця у чемпіонаті, постійно грає на високому рівні. Минулого сезону були певні досягнення у вигляді великої різниці забитих і пропущених м’ячів. Тренер, який здобув останню перемогу у чемпіонаті, на жаль, ухвалив рішення поїхати до країни, як зараз воює проти нас (Деян Станковіч спокусився кривавими рублями Спартака, – прим. Футбол 24). Новий тренер з Нідерландів, при ньому команда показує непогану гру, намагається володіти м’ячем та мало пропускає, за винятком минулої гри з Дебреценом, який завершився унічию 2:2. Ференцварош з будь-яким суперником намагається грати у свою гру, має свій стиль. Ми це намагалися донести до наших гравців. Тому, вважаю, завтра буде дуже цікава, безкомпромісна боротьба.

– У вашій команді багато молодих футболістів, а чи на вашу думку, ви маєте достатньо досвідчених футболістів у складі?

– Мені складно говорити про команду суперника. У цьому сезоні вони мали можливість підсилитися, запросили 6-7 гравців, які сумарно коштували близько 10 мільйонів євро. Нам же ситуація у нашій країні не дозволяє провести таке підсилення, у нас є можливість грати лише своїми вихованцями або українцями. Звісно, це накладає певний відбиток на наші дії. Поки ми тут розмовляємо з вами на пресконференції, в Україні, зокрема, у Києві знову лунає повітряна тривога.

Для наших молодих гравців це, безумовно, великий досвід і хороша можливість відчути найвищий рівень матчів міжнародних турнірів, зокрема, Ліги Європи. Якщо ми хочемо розвиватися, ми маємо постійно удосконалюватися та грати з командами високого класу. Для України й українського футболу це дуже важливо попри усе, що відбувається, показувати, що ми будемо до останнього усіма силами боротися за те, що для нас важливо. Це стосується і конкретно футболу, й в цілому, інших речей.

– Це буде ваш другий матч у Гамбурзі, наскільки важко вам грати домашні матчі за кордоном, і чи хоча б трохи почуваєтеся, як вдома тут?

– Це риторичне питання. Звісно, ситуація була б зовсім іншою, якби ми грали у Києві за підтримки своїх уболівальників, на майже заповненому стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського чи НСК Олімпійський. Ми дякуємо цьому місту за те, що воно прийняло нас та робить усе можливе, щоб ми відчували себе тут, як вдома. Для нас це дуже важливо. Загалом, хочу подякувати усій Німеччині за підтримку, яку ми постійно відчуваємо з вашого боку. Але, скільки б ми не говорили, що граємо вдома, насправді це не зовсім так.

– У перших трьох матчах у вас були дуже непрості суперники. Чи ви відчуваєте, що завтра буде реальний шанс вперше здобути три очки?

– Ми серйозно налаштовуємося на кожну гру, вивчаємо кожного суперника та завжди виходимо на поле, щоб перемагати, показуючи свою гру. Робити прогнози, оцінювати шанси та намагатися знаходити перевагу в тієї чи іншої команди – це завдання ваше, журналістів, – резюмував Шовковський на прес-конференції.

Динамо розбило Марібор і вийшло в наступний етап Юнацької ЛЧ – шоу Пономаренка і Редушка, рахунок знов міг бути більшим