Динамо – Ференцварош: Попов підсумував єврокубкову осінь для киян – захисник виділив один матч
Захисник Динамо Денис Попов поділився емоціями після заключного матчу Ліги чемпіонів проти Ференцвароша (1:0).
"Така погода, важко було дихати. Вся команда віддала усі сили. Відчуваю якесь спустошення, немає емоцій, хочеться відпочити
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Млявий перший тайм? Обидві команди грали акруатно, і це зіграло свою роль. Також якість газону була ненайкращою для інтенсивної гри. Після перерви трохи змінили тактику, грали частіше дальніми передачами, виглядали активніше.
Став гравцем матчу? Для мене це перша кампанія у Лізі чемпіонів, тому звичайно це приємно. Але головне, що ми виконали завдання, яке перед нами поставив тренерський штаб.
Похвалити себе за цю єврокубкову осінь? Я ніколи себе не хвалю, але хочеться виділити матч з барселоною на виїзді, там ми чудового грали, не заслуговували тоді на поразку. У будь-якому випадку це все великий досвід для нас", – сказав Попов в ефірі ТК Футбол 1.
За підсумками групового етапу Динамо фінішувало третім і весною зіграє у плей-офф Ліги Європи.
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