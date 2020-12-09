"Така погода, важко було дихати. Вся команда віддала усі сили. Відчуваю якесь спустошення, немає емоцій, хочеться відпочити

Динамо – Ференцварош – відео гола

Млявий перший тайм? Обидві команди грали акруатно, і це зіграло свою роль. Також якість газону була ненайкращою для інтенсивної гри. Після перерви трохи змінили тактику, грали частіше дальніми передачами, виглядали активніше.

Став гравцем матчу? Для мене це перша кампанія у Лізі чемпіонів, тому звичайно це приємно. Але головне, що ми виконали завдання, яке перед нами поставив тренерський штаб.

Похвалити себе за цю єврокубкову осінь? Я ніколи себе не хвалю, але хочеться виділити матч з барселоною на виїзді, там ми чудового грали, не заслуговували тоді на поразку. У будь-якому випадку це все великий досвід для нас", – сказав Попов в ефірі ТК Футбол 1.

За підсумками групового етапу Динамо фінішувало третім і весною зіграє у плей-офф Ліги Європи.

Динамо переграло Ференцварош у матчі ЛЧ та пробилося в Лігу Європи – ключовими стали дуелі гравців збірної України